У Дніпрі жінка заявила, що її обдурили і викрали новонародженого відразу після пологів

Але, як з'ясувалося, жінка обдурила правоохоронців, передає "ТСН".

Слідчим вдалося знайти дитину.



"В ході обшуку німецька вівчарка Альма підвела поліцейських до зливної ями туалету, де був виявлений пакет з тілом новонародженого хлопчика. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - повідомили в поліції.

Жінка повідомила співробітникам, що придумала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть.

Після закінчення експертизи буде прийнято рішення про вручення підозри матері, а справу тепер перекваліфікували на п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).



Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі вагітна жінка втратила дитину після побиття.

В один з пологових будинків міста поступила жінка з тілесними ушкодженнями. В ході з'ясування обставин виявилося, що постраждалу побив чоловік. Жінка перебувала на 29 тижні вагітності. В результаті побиття плід завмер.



Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото

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