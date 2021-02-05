З'ясувалася доля дитини, мати якої померла під час пологів у Рівному

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Все сталося ще 23 січня. Після того як жінка народила великого хлопчика вагою 4,5 кг, втратила свідомість. Але так як пологи проходили не в лікарні, а в присутність "духовної акушерки" сталося непередбачене. Акушерка залишила породіллю без допомоги на три години, і вона померла.

Хлопчика, який тиждень перебував у лікарні, в результаті забрала до себе рідна тітка.

У службі у справах дітей зазначили, що це може бути тимчасово, оскільки дитину захотів забрати її рідний батько. Через те, що чоловік не перебував в офіційному шлюбі із загиблою, йому доведеться доводити своє батьківство.

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Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.