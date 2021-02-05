З'ясувалася доля дитини, мати якої померла під час пологів у Рівному
Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Все сталося ще 23 січня. Після того як жінка народила великого хлопчика вагою 4,5 кг, втратила свідомість. Але так як пологи проходили не в лікарні, а в присутність "духовної акушерки" сталося непередбачене. Акушерка залишила породіллю без допомоги на три години, і вона померла.
Хлопчика, який тиждень перебував у лікарні, в результаті забрала до себе рідна тітка.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна розбурхала пікантним фото в одному боді: "Аж не віриться, що це все..."
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
Раптово пішов з життя актор "Моєї прекрасної няні", подробиці трагедії: "Останні місяці..."
У службі у справах дітей зазначили, що це може бути тимчасово, оскільки дитину захотів забрати її рідний батько. Через те, що чоловік не перебував в офіційному шлюбі із загиблою, йому доведеться доводити своє батьківство.
Нагадаємо, у Києві чоловік випав з вікна багатоповерхівки: деталі та відео з місця трагедії.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.