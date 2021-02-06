Під Дніпром сталася аварія в районі залізничної станції "Воскобійня"
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.
Згідно з останніми даними, вісім вагонів з 57 вантажного поїзда зійшли з рейок, а чотири з них перекинулися. Потяг прямував за маршрутом "ст. Кривий Ріг - ст. Нижньодніпровськ-Вузол".
Залізничне полотно розбите, через що рух пасажирських поїздів в обох напрямках заблоковано.
Станом на 7: 30 ранку, рух відновлено тільки по 1 шляху.
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"Тривають роботи з очищення аварійної ділянки від пошкоджених елементів та відновлення залізничного полотна. На місця події залучено 1 відновлювальний поїзд РЕМ, 1 автокран, 1 автовишка; 40 працівників", - йдеться в повідомленні.
Причина аварії поки невідомо. На щастя, постраждалих і травмованих немає.
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