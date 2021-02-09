У Сумах тяжкохвору пацієнтку 2 години возили між лікарнями, поки вона не померла
Як передає Politeka.net, подробиці досудового розслідування розповіли у прокуратурі області.
Кричущий інцидент стався ще навесні минулого року.
За даними слідства, бригада швидкої медичної допомоги доставила 78-річну жінку в Сумський медичний клінічний центр інфекційних хвороб з підозрою на пневмонію.
Після огляду, її направили у в обласну лікарню.
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"Попри те, що тест на «COVID-19» у жінки був негативним, а її стан істотно погіршився, лікар-терапевт не упустив медиків з хворою в приймальне відділення і в грубій формі повідомив, щоб везли її в інше відділення, оскільки експрес-тест може бути недостовірним", - йдеться в повідомленні.
У підсумку жінку на "швидкій" доставили в ще одну лікарню, але незважаючи на те, що медики швидкої дзвонили в це відділення і попереджали про її критичний стан, двері в приймальне відділення були закриті.
"Лікар-анестезіолог, який також відмовився госпіталізувати хвору, посилаючись на карантин, - повідомили в прокуратурі.
Лише за сприяння поліції хвору перемістили до приймального відділення, де вже констатували її смерть.
Експертиза встановила, що якби жінку вчасно госпіталізували і надали допомогу, вона могла жити.
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