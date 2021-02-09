Чоловік визнаний винним і йому призначено покарання у вигляді 35 років позбавлення волі.



Раніше ми розповідали, що в Київській області під час сварки 48-річний чоловік вбив свою співмешканку, розчленував її і намагався спалити частини тіла.

Жінці було 35 років. В результаті трагедії сиротами залишилося четверо дітей.

При цьому вбивця стверджував, що його співмешканка нібито сама впала і померла від травми голови.

Нагадаємо, у Києві банда іноземців атакувала людей в обмінниках: "з ножами, пістолетами і...".

Раніше Politeka писала, що банда аферистів "нагріла" киян на 10 млн: "викрадали людей і продавали їх житло".

Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.







