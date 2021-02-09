Громадянина Хорватії засудили до в'язниці за вбивство вагітної Українки
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прокуратурі області.
Моторошна розправа сталася в Дніпрі ще влітку 2013 року. Тоді між вагітною українкою і громадянином Хорватії зав'язалася сварка, в результаті якої чоловік завдав потерпілій численні удари по голові. Від отриманих травм жінка померла, а зловмисник з місця злочину зник.
"У рамках міжнародного співробітництва Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 передано компетентним органам Республіки Хорватія матеріали кримінального провадження щодо 36-річного хорвата, обвинуваченого у вбивстві вагітної жінки", - повідомили у відомстві.
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Чоловік визнаний винним і йому призначено покарання у вигляді 35 років позбавлення волі.
Раніше ми розповідали, що в Київській області під час сварки 48-річний чоловік вбив свою співмешканку, розчленував її і намагався спалити частини тіла.
Жінці було 35 років. В результаті трагедії сиротами залишилося четверо дітей.
При цьому вбивця стверджував, що його співмешканка нібито сама впала і померла від травми голови.
Нагадаємо, у Києві банда іноземців атакувала людей в обмінниках: "з ножами, пістолетами і...".
Раніше Politeka писала, що банда аферистів "нагріла" киян на 10 млн: "викрадали людей і продавали їх житло".
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.