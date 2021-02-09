"Малюк ніколи не побачить батька, але він точно знатиме, що його тато — Герой! Пам'ятайте про це і ви. А ми сподіваємося, що десь там високо, за хмарами, зараз посміхається Ваня і оберігає свого сина і дружину, так само як і оберігав тут Україну!",- підсумували волонтери.

Іван Горошко народився 7 липня 1999 року в селі Калмазово в Кіровоградській області. Він рано втратив матір, і пізніше його батько одружився з жінкою, у якої були свої діти. Тому в родині, крім самого Вані, виховувалися ще його сестра і двоє братів.

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