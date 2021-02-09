Вдова загиблого на Донбасі бійця ЗСУ народила дитину
Як передає Politeka.net, про це повідомили у Facebook-спільноті "Повертайся живим".
"Горе і щастя в одній фотографії. Це - Іван та Олена Горошко влітку 2020 року. Молодий захисник України одружився на коханій дівчині. Але не поспішайте вітати молодят. 16 листопада 2020 року Іван Горошко загинув. Ворог забрав його життя в 21 рік, залишивши вдовою вагітну дружину. Навіть у найстрашніших снах, ніхто і ніколи не зможе уявити, як це - на 6-му місяці вагітності поховати чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Дівчина не здалася, і виносила сина від коханого - 5 лютого у загиблого воїна 80 окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗСУ народився син.
"Малюк ніколи не побачить батька, але він точно знатиме, що його тато — Герой! Пам'ятайте про це і ви. А ми сподіваємося, що десь там високо, за хмарами, зараз посміхається Ваня і оберігає свого сина і дружину, так само як і оберігав тут Україну!",- підсумували волонтери.
Іван Горошко народився 7 липня 1999 року в селі Калмазово в Кіровоградській області. Він рано втратив матір, і пізніше його батько одружився з жінкою, у якої були свої діти. Тому в родині, крім самого Вані, виховувалися ще його сестра і двоє братів.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, українські захисники одружилися прямо на передовій, зворушливі фото.
Популярні новини заразПоказати ще
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
Ірина Білик переборщила зі збільшенням губ і очей, чоловік такий же: "Стали ширше голови"
Ударом обернувся для внучки Ющенка виступ на шоу "Голос країни": "Талановита, але…"
Дружина Кошового з "Квартал 95" відверто розповіла про вбивство батька і погрози: "Час не лікує"
Також Politeka писала, що загін поліцейських повернувся після боїв на Донбасі, зворушливі кадри.