Розкрилися моторошні подробиці смерті новонародженої дитини в Рівному

Нагадаємо, кричущий інцидент стався вночі, 9 лютого.

У поліції розповіли, що породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину в рушник і в пакет, який потім поклала в морозильну камеру. За її словами, дитина народилася мертвою.

За даними Rivne.media, Малятко все-таки була живою.

"Згідно лікарського свідоцтва, смерть дитини настала в результаті переохолодження. Тобто, на момент народження дівчинка була жива", - розповів заступник начальника слідчого відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції Вадим Пінчук.

Зараз жінка перебуває в лікарні, оскільки важко пережила пологи.

Їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той же термін.



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