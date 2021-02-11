На Закарпатті через опади підтопило населений пункт
Як передає Politeka.net, обстановку на вулицях в селі Великі Лучки показали в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах видно, що вулиці населеного пункту перетворилися на річки, автомобілі пливуть по дорозі, ніби човни.
Варто зазначити, що з 9 лютого, на Закарпаття внаслідок рясних дощів, піднявся рівень ґрунтових вод та захаращеності стоків трапилися локальні підтоплення домогосподарств.
Рятувальники 12 разів виїжджали для допомоги населенню.
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Вже зафіксовані паводки на п'яти річках: Тиса, Латориця, Боржава, Пір'я і Тур'я. Через загрозу підтоплення міжнародної траси М-06 Київ-Чоп на цьому шляху ввели обмеження великовантажного транспорту.
Рятувальники закликали утримуватися від поїздок по цій дорозі.
Варто зазначити, що схожа ситуація спостерігається і Рівненській та Львівській областях.
Через снігопад на Львівщині служба автомобільних доріг також ввела обмеження руху вантажівок на обласних дорогах державного значення.
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