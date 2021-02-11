На Закарпатті через опади підтопило населений пункт



Як передає Politeka.net, обстановку на вулицях в селі Великі Лучки показали в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах видно, що вулиці населеного пункту перетворилися на річки, автомобілі пливуть по дорозі, ніби човни.

Варто зазначити, що з 9 лютого, на Закарпаття внаслідок рясних дощів, піднявся рівень ґрунтових вод та захаращеності стоків трапилися локальні підтоплення домогосподарств.

Рятувальники 12 разів виїжджали для допомоги населенню.

Вже зафіксовані паводки на п'яти річках: Тиса, Латориця, Боржава, Пір'я і Тур'я. Через загрозу підтоплення міжнародної траси М-06 Київ-Чоп на цьому шляху ввели обмеження великовантажного транспорту.

Рятувальники закликали утримуватися від поїздок по цій дорозі.

Варто зазначити, що схожа ситуація спостерігається і Рівненській та Львівській областях.

Через снігопад на Львівщині служба автомобільних доріг також ввела обмеження руху вантажівок на обласних дорогах державного значення.

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