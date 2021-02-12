Вдова загиблого на Донбасі десантника народила дитину
Як передає Politeka.net, історію 19-річної львів'янки розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Олена Горошко дізналася про смерть свого коханого на шостому місяці вагітності - розмовляючи з ним телефоном почула постріл.
Вона тричі лежала на підтримці, а лікарі щосили боролися за життя майбутньої мами і дитини.
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"Я не знала, що буде, як буде, або дитина залишиться живою. Дуже довго йшли сутички і надзвичайно мало повітря для дитини", - поділилася новоспечена мама.
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