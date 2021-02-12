У Львові водій маршрутки вигнав школяра на мороз

Як передає Politeka.net, про інцидент розповіла мати постраждалої дитини у Facebook.

"Наскільки можна бути жадібним? Сьогодні о 15 год. на науковій водій 10 маршруту вигнав мого 11 річного сина з транспорту, бо той не зміг знайти в рюкзаку свій учнівський квиток. Як завжди, жоден дорослий не заступився і син був змушений вийти", - розповіла жінка



За її словами, в якійсь мірі в ситуації був винен і її син.



"Розумію, що ситуація спірна, але як можна бути таким нелюдем в таку погоду, поясніть мені?",- поцікавилася жінка.

Мешканці Львова підтримали матір постраждалої дитини та висловили своє обурення вчинком маршрутника.

"Навіть якби дитина забула учнівський будинку, нормальна людина не вигнала б її з салону в таку погоду", " я вважаю, що в даній ситуації винні всі. Наша влада, яка повинна призначити безкоштовний проїзд дітям до 16 років, адже вони навчаються і не можуть заробити собі на проїзд. Безперечно-має бути присутня людяність з боку водія, так чужих дітей не буває, і можливо, завтра його дитина опиниться в схожій ситуації. І, нарешті, пасажири, які були присутні в салоні. Вони всі просто амеби, без душі, без серця і без почуття справедливості", " жах! на вулиці вранці -15. невже людей не було в маршрутці. Невже всі такі стали безсердечні!",- писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, українському маршрутчику не догодила 12-річна дитина в салоні.

Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю.

Як повідомляла Politeka, маршрутник накинувся на дитину і викинув його на вулицю.