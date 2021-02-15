У Горлівці підірвалася автівка одного з ватажків "ДНР"

З тимчасово окупованої Горлівки (Донецька область) прийшла інформація про те, що стався вибух автомобіля одного з ватажків формування "ДНР" Сергія "Довгого", передає "Знай".

Вибух пролунав у понеділок вранці, 15 лютого. У салоні разом з "Довгим" була його дочка, яку він віз до школи.

Telegram-канали російських бойовиків повідомляють, що терориста з дитиною госпіталізували. "Довгому" посікло ноги, у нього шок і потрібна операція.

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Так, стало відомо про загибель ще трьох військовослужбовців, які підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Новолуганське на Донбасі вранці 14 лютого. Імена загиблих з 59-ї окремої мотопіхотної бригади оприлюднити на сайті президента України.

Це капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Алексєєнко (1987 року народження) і старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

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