Виконавчий служба Дніпропетровської області вилучила у боржника труси і виставила їх на аукціон

Майно заарештовано в рамках виконавчого провадження № 63239355 Довгинцівським відділом державної виконавчої служби в Кривому Розі, передає "НВ".

Перший раунд торгів не відбувся-лоти були уцінені і призначили нову дату аукціону. Ціна трусів стартує від 19 грн.

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Дівчата подивилися відео в популярній соціальній мережі із закликом спробувати препарат.

На перерві учениці придбали в аптеці медичний препарат і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

Дівчат у несвідомому стані знайшли однокласниці.

Медики, які прибули на місце події констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доставили в лікарню. Зараз життю дівчини нічого не загрожує

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії

Нагадавши, на Київщині в квартирі спалахнула пожежа через необережність господаря, фото: "лежачи на дивані він...".

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