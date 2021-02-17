Виконавчий служба Дніпропетровської області вилучила у боржника труси і виставила їх на аукціон
Майно заарештовано в рамках виконавчого провадження № 63239355 Довгинцівським відділом державної виконавчої служби в Кривому Розі, передає "НВ".
Перший раунд торгів не відбувся-лоти були уцінені і призначили нову дату аукціону. Ціна трусів стартує від 19 грн.
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