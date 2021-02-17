Киянка врятувала чоловіка, якого отруїли і кинули помирати на морозі

Про героїчний вчинок жінки розповіли у виданні "Обозреватель".

40-річний чоловік разом з колегою відпочивали в ресторані в центрі столиці. Після покинули заклади і сіли в припаркований біля входу чорний Audi Q5.

У машині таксист пригостив пасажирів кави, в який було підмішано психотропну речовину-водій забрав у чоловіків цінні речі.

Одного пасажира вранці знайшла Марина Линник. Він провів всю ніч на вулиці, був уже у важкому стані, другого чоловіка виявили вже наступного дня, мертвого.

"В один момент на узбіччі я побачила людину на колінах з піднятими руками. Спочатку злякалася: зупинила авто, закрилася в ньому і подзвонила чоловікові. Пояснила ситуацію і попросила терміново приїхати. Ну не могла ж кинути людину - я вже побачила, що у нього розбита голова і руки в крові", – розповіла Марина.

Жінка розповіла, що поруч нікого не було, але вона відкрила двері і почала розмовляти з чоловіком.

"Він ледве-ледве розмовляв, плутався в словах, весь в крові і руки обморожені. Не був п'яним, але очі дуже дивні. Я зрозуміла, що людина потрапила в біду, мені ж ніякої шкоди не заподіє. І тоді я вийшла на вулицю", - пояснила жінка.

За словами жінки, вона відразу ж зателефонувала в швидку і сказала, що замерзає людина. Вони виконували всі рекомендації диспетчерів "103", з якими постійно були на зв'язку.

Через дорожній колапс у Києві швидка допомога приїхала приблизно через півтори години.

Медики і поліцейські заявили, що якби жінка проїхала повз - чоловік би помер.

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