Зима цього року випала сувора, майже класична. Жителі України встигли оцінити сильні вітри, морози і сніг. Негода втрутилася майже в усі сфери життя. Обірвані дроти, занесені заметами дороги і тротуари, застряглі машини.

Навіть Азовське море в таку погоду встигло замерзнути. У Бердянську та Маріуполі місцеві жителі зараз спостерігають приголомшливе явище. Яскравими знімками вони діляться в соціальних мережах. У кадрі можна побачити обмерзлі пірси і ковані огорожі на набережних.

Однак чайки, які звикли годуватися за рахунок морської живності, відчувають інші емоції. Вони по суті справи залишилися без звичної їжі. Адже, як жартують маріупольці « "легкий бриз" зробив недоступним основне джерело живлення.

При цьому наголошується, що в Бердянську льодове покриття на морі з'явилося ще 14 лютого. Температура води в Азовському морі взимку тримається на рівні + 3 градуси. Тільки північна частина схильна до промерзання, оскільки в ній міститься невелика кількість солі. За повідомлення синоптиків, найближчим часом температура не опускатиметься до критичного рівня, а наступного тижня буде потепління.

Нагадаємо, що морози не мають наміру залишати Україну.

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