Малолітня блогерка розгнівала мережу висловлюванням про українську мову
Неповнолітня дівчина на відео розповіла про своє негативне ставлення до української мови (посилання на ролик в кінці новини).
Відео її висловлювання опублікував Ігор Колесник у Facebook.
"Вср * * ась мені Ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти", - заявила Ліза.
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Також вона заявила, що не буде дружити з людиною, яка розмовляє українською мовою.
"Мене дуже дратує ця мова, особливо її звучання від інших людей", - додала блогерка.
У мережі ця заява викликала шквал емоцій і критики від україномовних громадян.
Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.
За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.
Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.
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