Малолітня блогерка розгнівала мережу висловлюванням про українську мову

Неповнолітня дівчина на відео розповіла про своє негативне ставлення до української мови (посилання на ролик в кінці новини).

Відео її висловлювання опублікував Ігор Колесник у Facebook.

"Вср * * ась мені Ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти", - заявила Ліза.

Також вона заявила, що не буде дружити з людиною, яка розмовляє українською мовою.

"Мене дуже дратує ця мова, особливо її звучання від інших людей", - додала блогерка.

У мережі ця заява викликала шквал емоцій і критики від україномовних громадян.

Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.

Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

Як повідомляла Politeka, виплати підвищать, в Раді порадували українців і розкрили, звідки візьмуть гроші.

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