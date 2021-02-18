18 лютого у Кременчуці попрощалися з військовослужбовцями ЗСУ В'ячеславом Олексієнком та Олександром Войтенком, які підірвалися на мінах на Донбасі

Як пише "Кременчуцька газета", сотні людей прийшли проводити в останню путь загиблих бійців.

У почесній варті були курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Під звуки оркестру курсанти на плечах винесли труни.

Траурна колона автомобілів і автобусів під сигнали клаксонів рушила вулицями міста. Панахида за загиблими пройшла у Свято-Миколаївському соборі.

Військовослужбовців поховають на Алеї Героїв Свіштовського кладовища. Українці стали на знак поваги земляків на коліна.

Раніше ми писали, що Міноборони назвало імена військовослужбовців, які підірвалися на міні 14 лютого.

Подія трапилася на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганське.

Загиблі-кременчужці В'ячеслав Алексєєнко та Олександр Войтенко, і харків'янин Дмитро Мироненко.

Як заявила прес-служба ДБР, кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 425 КК України.

"Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити справжні причини і покарати винних у смерті бійців“, – зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".