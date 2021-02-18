Голодна пенсіонерка збирала недоїдки з чужого столу

Історію зі студентських років згадав український педагог, освітній експерт Віктор Громовий.

У Фейсбук Віктор розповів про подію, яка трапилася, коли він навчався ще на першому курсі історичного факультету.

Тоді ще студент зайшов у якусь забігайлівку, щоб перекусити.

"Взяв собі перше, друге, салат і компот. Після маминих борщів і котлет, просто вивертає від продукції радянського громадського харчування. Виловив якусь картоплину з тієї Баланди, яка там називалася супом. Понюхав котлету, спробував гарнір... найбільш придатним до вживання виявився узвар із сухофруктів.",- розповідає він.

Але коли студент вже збирався йти сталося те, чого він не зміг забути досі - до його столика підсіла пенсіонерка і запитала, чи можна доїсти після нього.

"Це був шок. За мною до цього часу доїдали лише кіт Вася і песик Шарик. А тут людина. Я не знаю, що я їй сказав. Підсунув свої тарілки і вона стала жадібно їсти. Миттю звідти втік спантеличений... У мене були аж 70 копійок на цей обід, а у неї не було... Вам ще треба пояснювати чому я ненавиджу все, що пов'язано з тим довбаним "совком"?!",- резюмував Громовий.

Також раніше повідомлялося, що з 16 січня 2021, всі постачальники послуг зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

За порушення закону передбачені штрафи від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така сума не стягуватиметься з персоналу, який безпосередньо порушуватиме мовний закон, а стягуватиметься з підприємства.

Нагадаємо про нових штрафах, які вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

Як повідомляла Politeka, виплати підвищать, в Раді порадували українців і розкрили, звідки візьмуть гроші.

Також Politeka писала, що українці зможуть вийти на пенсію достроково, кому покладаються пільгові виплати.