Зупинилося серце відомого лікаря

Про смерть анестезіолога Перечинської лікарні Любомира Юрійовича Томаша у Facebook повідомив мер Перечина Іван Погоріляк.

Лікар, Почесний громадянин м. Перечин, Любомир Томаш відійшов у вічність вранці 18 лютого.

"Не стало людини з великим серцем і щирою душею, і лікаря з великої літери", — додає Іван Погоріляк.

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Раніше ми писали, що Міноборони назвало імена військовослужбовців, які підірвалися на міні 14 лютого.

Подія трапилася на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганське.

Загиблі-кременчужці В'ячеслав Алексєєнко та Олександр Войтенко, і харків'янин Дмитро Мироненко.

Як заявила прес-служба ДБР, кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 425 КК України.

"Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити справжні причини і покарати винних у смерті бійців“, – зазначив В.О. Директора ДБР Олексій Сухачов.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".