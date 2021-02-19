Зупинилося серце відомого лікаря
Про смерть анестезіолога Перечинської лікарні Любомира Юрійовича Томаша у Facebook повідомив мер Перечина Іван Погоріляк.
Лікар, Почесний громадянин м. Перечин, Любомир Томаш відійшов у вічність вранці 18 лютого.
"Не стало людини з великим серцем і щирою душею, і лікаря з великої літери", — додає Іван Погоріляк.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
НП з Настею Каменських, дружина Потапа терміново звернулася до українців: "Друзі, будь ласка..."
Трагедія сталася з чоловіком в Одесі, страшні кадри: "прямо на очах у людей..."
Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак проговорився про небезпечну недугу Еллерта: "У чувака..."
Баловниця Астаф'єва зняла підопічну Потапа Андраде в роздягальні: "Є за що потриматися..."
Раніше ми писали, що Міноборони назвало імена військовослужбовців, які підірвалися на міні 14 лютого.
Подія трапилася на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганське.
Загиблі-кременчужці В'ячеслав Алексєєнко та Олександр Войтенко, і харків'янин Дмитро Мироненко.
Як заявила прес-служба ДБР, кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 425 КК України.
"Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити справжні причини і покарати винних у смерті бійців“, – зазначив В.О. Директора ДБР Олексій Сухачов.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".