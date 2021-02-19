В Україні виявили хворих на малярію
Як повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я, на Закарпатті виявили два випадки захворювання на малярію-захворів хлопчик у віці 1 рік 10 місяців і його мама, передає mukachevo.net.
Випадки захворювання виявили у громадян Республіки Конго, які прилетіли в Україну.
За словами матері, дитина перехворіла малярією приблизно 3 місяці тому.
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В Україні у хлопчика на третій день з'явилося нерегулярне підвищення температури тіла до 39-40 градусів. Тоді ж лихоманка з'явилася і у матері.
Тільки через тиждень після приїзду в Україну мати з дитиною звернулися за медичною допомогою.
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