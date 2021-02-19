В Україні виявили хворих на малярію

Як повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я, на Закарпатті виявили два випадки захворювання на малярію-захворів хлопчик у віці 1 рік 10 місяців і його мама, передає mukachevo.net.

Випадки захворювання виявили у громадян Республіки Конго, які прилетіли в Україну.

За словами матері, дитина перехворіла малярією приблизно 3 місяці тому.

В Україні у хлопчика на третій день з'явилося нерегулярне підвищення температури тіла до 39-40 градусів. Тоді ж лихоманка з'явилася і у матері.

Тільки через тиждень після приїзду в Україну мати з дитиною звернулися за медичною допомогою.

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Про смерть анестезіолога Перечинської лікарні Любомира Юрійовича Томаша у Facebook повідомив мер Перечина Іван Погоріляк.

Лікар, Почесний громадянин м. Перечин, Любомир Томаш відійшов у вічність вранці 18 лютого.

"Не стало людини з великим серцем і щирою душею, і лікаря з великої літери", — додає Іван Погоріляк.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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