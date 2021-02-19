Рідні загиблого підлітка розповіли про "групи смерті" в мережі
У Києві 13-річна школярка Ніка вистрибнула з балкона 17 поверху, дівчинка загинула на місці. Рідні Школярки говорять про те, що вона стала учасницею однієї з "смертельних груп" в соціальних мережах.
Про це розповів родич загиблої дівчинки В'ячеслав Видиборець у Facebook.
Він закликав батьків звертати увагу на те, з ким спілкуються діти.
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Раніше ми писали, що зупинилося серце відомого лікаря
Про смерть анестезіолога Перечинської лікарні Любомира Юрійовича Томаша у Facebook повідомив мер Перечина Іван Погоріляк.
Лікар, Почесний громадянин м. Перечин, Любомир Томаш відійшов у вічність вранці 18 лютого.
"Не стало людини з великим серцем і щирою душею, і лікаря з великої літери", — додає Іван Погоріляк.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".