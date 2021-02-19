Рідні загиблого підлітка розповіли про "групи смерті" в мережі

У Києві 13-річна школярка Ніка вистрибнула з балкона 17 поверху, дівчинка загинула на місці. Рідні Школярки говорять про те, що вона стала учасницею однієї з "смертельних груп" в соціальних мережах.

Про це розповів родич загиблої дівчинки В'ячеслав Видиборець у Facebook.

Він закликав батьків звертати увагу на те, з ким спілкуються діти.

"Дуже великий відсоток підлітків знають про такі групи і вступають в них. Адже для них це всього лише гра, в якій ти можеш показати що не слабак і ти вже дорослий. Подібних груп багато, але у всіх одна мета - залучити підлітка в гру зі смертю.

У цих групах є куратори, які відмінно знають підросткову психологію. Вони знають як зацікавити дитину, знайти її слабкі та сильні сторони", - попередив батьків В'ячеслав.

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Про смерть анестезіолога Перечинської лікарні Любомира Юрійовича Томаша у Facebook повідомив мер Перечина Іван Погоріляк.

Лікар, Почесний громадянин м. Перечин, Любомир Томаш відійшов у вічність вранці 18 лютого.

"Не стало людини з великим серцем і щирою душею, і лікаря з великої літери", — додає Іван Погоріляк.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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