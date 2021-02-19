Школярки прийняли по 10 таблеток медпрепарату, після чого їм стало погано

Відомо, що підлітки побачили видео про те, що в Київській області дві школярки прийняли по 40 таблеток медпрепарату. Після цього дівчатка вирішили повторити "подвиг", передають Vesti.ua .

У туалеті школи вони і випили по 10 таблеток, після чого їм стало погано і вони звернулися до шкільної медсестри, яка викликала швидку допомогу.

Їх екстрено госпіталізували в лікарню.

Школярки пояснили, що вони це зробили для того, щоб привернути увагу своїх батьків.

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Про смерть анестезіолога Перечинської лікарні Любомира Юрійовича Томаша у Facebook повідомив мер Перечина Іван Погоріляк.

Лікар, Почесний громадянин м. Перечин, Любомир Томаш відійшов у вічність вранці 18 лютого.

"Не стало людини з великим серцем і щирою душею, і лікаря з великої літери", — додає Іван Погоріляк.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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