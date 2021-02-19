Школярки прийняли по 10 таблеток медпрепарату, після чого їм стало погано
Відомо, що підлітки побачили видео про те, що в Київській області дві школярки прийняли по 40 таблеток медпрепарату. Після цього дівчатка вирішили повторити "подвиг", передають Vesti.ua .
У туалеті школи вони і випили по 10 таблеток, після чого їм стало погано і вони звернулися до шкільної медсестри, яка викликала швидку допомогу.
Їх екстрено госпіталізували в лікарню.
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Школярки пояснили, що вони це зробили для того, щоб привернути увагу своїх батьків.
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