В Чернівцях поліцейські виконали мрію 10-річного Саші, який помирає від раку

Як стало відомо, хлопчик зараз перебуває з мамою в притулку для жертв домашнього насильства.

Про його трагічну долю розповіла волонтер Марта Левченко, передають "Факти".

Маму і сина в їхньому рідному селі в Чернівецькій області мучив батько-тиран, який зараз живе в їхньому будинку.

Навіть під час сашиної хвороби "ТАТО" будив його і починав обзивати образливими словами.

"Саша, його мама і 13-річна сестричка бояться повертатися додому. Батько випиває і знущається над своїми ближніми. Навіть коли Саша вже тяжко захворів, батько мучив його. Чекав, коли хлопчик тільки засне, і тут же будив і починав ображати. Міг і руки розпустити. ДО РЕЧІ, маленький Саша завжди заступався за маму і сестричку, коли батько піднімав на них руку", - розповіла волонтер.

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Лікарі не можуть допомогти дитині, лікування зупинено. Скільки часу залишилося у хлопчика невідомо, але його дуже мало.

Волонтер Марта Левченко розповіла, що хлопчик вже не говорить і половина його тіла паралізована.

Волонтер поділилася цією історією в соцмережах і отримала відгук сотень поліцейських з усієї країни.

Хлопчикові пошили спеціальну іменну форму зі спецжетоном. А 15 лютого, близько 80 поліцейських з Чернівецької та Івано-Франківської областей прийшли в гості до хлопчика і зробили йому сюрприз.

Саша ні про що не здогадувався.

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