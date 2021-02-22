Землі загрожує астероїд, чий розмір відповідає спортивному стадіону

У понеділок, 22 лютого, за розрахунками дослідників до землі наблизиться астероїд. Його розмір буде відповідати стадіону.

Не секрет, що загроза з космосу може серйозно вплинути на багато процесів планети Земля. Вчені, безперервно спостерігають за небесними переміщеннями "космічних гостей", публікують дану інформацію на сайті Національного управління аеронавтики та дослідженню космічного простору.

Небесний гість отримав назву 2020 XU6. Його діаметр 213 метрів, це відповідає розміру стадіону. Найголовніше, що згідно з розрахунками, астероїд виявиться на відстані від Землі трохи більше 4-х млн км.

Але як виявилося, це ще не все. Кілька астероїдів меншого розміру також підлетять до планети. Хоча можна відзначити, що своїми розмірами вони значно поступаються гігантові. Та й перебувати вони будуть далі.

Наприклад, астероїд 2020 ВV9 має в діаметрі 23 метри, це приблизно відповідає авіалайнеру. Він наблизиться на відстань в 5,6 мільйона кілометрів.

Другий астероїд називається 2020 СС5, він має в діаметрі 40 метрів. До планети він наблизиться на відстань в 6,9 мільйонів кілометрів.

Найбільший астероїд може стати потенційно небезпечним. За ним спостереження ведеться цілодобово допомогою з новітніх приладів.

Адже існують різні фактори, вони можуть вплинути на швидкість і напрямок небесного об'єкта