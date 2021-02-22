Землі загрожує астероїд, чий розмір відповідає спортивному стадіону
Не секрет, що загроза з космосу може серйозно вплинути на багато процесів планети Земля. Вчені, безперервно спостерігають за небесними переміщеннями "космічних гостей", публікують дану інформацію на сайті Національного управління аеронавтики та дослідженню космічного простору.
У понеділок, 22 лютого, за розрахунками дослідників до землі наблизиться астероїд. Його розмір буде відповідати стадіону.
Небесний гість отримав назву 2020 XU6. Його діаметр 213 метрів, це відповідає розміру стадіону. Найголовніше, що згідно з розрахунками, астероїд виявиться на відстані від Землі трохи більше 4-х млн км.
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Але як виявилося, це ще не все. Кілька астероїдів меншого розміру також підлетять до планети. Хоча можна відзначити, що своїми розмірами вони значно поступаються гігантові. Та й перебувати вони будуть далі.
Наприклад, астероїд 2020 ВV9 має в діаметрі 23 метри, це приблизно відповідає авіалайнеру. Він наблизиться на відстань в 5,6 мільйона кілометрів.
Другий астероїд називається 2020 СС5, він має в діаметрі 40 метрів. До планети він наблизиться на відстань в 6,9 мільйонів кілометрів.
Найбільший астероїд може стати потенційно небезпечним. За ним спостереження ведеться цілодобово допомогою з новітніх приладів.
Адже існують різні фактори, вони можуть вплинути на швидкість і напрямок небесного об'єкта
Нагадавши, фахівці розповіли про потужні магнітні бурі.
Як повідомляла Politeka, черговий астероїд загрожує планеті.
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