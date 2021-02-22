Це дуже страшно

Сім'я загиблого 11-річного хлопчика вимагає компенсацію від електричної компанії

Про це пише "abcnews".

У Сполучених Штатах Америки негода стала причиною смерті 11-річного підлітка, так стверджує його мати. Сталося так, що сім'я емігрантів з Гондурасу проживала в спеціальному мобільному будинку, тобто в автофургоні в штаті Техас.

Морози, що прийшли на територію штату, викликали перебої в роботі електричного обладнання. Керівництво місцевої компанії прийняло рішення про знеструмлення деяких житлових будинків, в їх число потрапило і сімейство Марії Пінеди.

Тепер Марія Пенеда впевнена, що її дитина померла внаслідок переохолодження, а адвокат сім'ї звернувся до суду з відповідним позовом.

За словами невтішної Марії Пінеди, Крістіана заснув під двома ковдрами з братом, якому виповнилося три роки.

Однак, до свого жаху, Марія виявила на наступний день, що дитина майже не дихає. Жінка звернулася до швидкої допомоги, до приїзду якої намагалася робити штучне дихання.

Коли лікарі приїхали, хлопчик вже помер, вони зафіксували смерть дитини.

Зворушливим спогадом залишилося невелике відео на телефоні у матері. За добу до своєї смерті Крістіан вперше в житті грав у снігу.

Як стало відомо, два роки тому емігранти покинули Гондурас і переселилися в США. Здоров'я дитини було міцним, він був однозначно здоровим.

Свої звинувачення Пінеди засновують на рішенні компанії відключити від енергоспоживання їх будинок.

Окружний суд Джефферсона розглядатиме цю справу. Йдеться про позов в 100 мільйонів доларів.

До слова, важка ситуація склалася через морозну погоду на території США. Це наймасштабніша негода, яка змусила мільйони жителів залишитися без електрики і питної води.

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