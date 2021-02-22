Біля Житомира у полі замерз 17-річний хлопець

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У Житомирській області 17-річний хлопець замерз у полі до смерті.

Мама 13-річного Василя розповідає, що в ту ніч її син повернувся додому приблизно о першій годині ночі.

Пізніше він розповів, що його товариш Саша так і залишився лежати в полі, тоді мама Василя зателефонувала батькам Саші і вони поїхали його шукати.

Коли знайшли сина, він був ще живим. Але медики, які приїхали на виклик, діагностували смерть від обмороження.

Місцеві жителі кажуть, що в ту ніч було близько -26 градусів морозу.

Раніше ми писали, що дівчинка виконала гімн України посеред торгового центру.

В одному з супермаркетів Краматорська маленька дівчинка почала співати гімн України, на що відразу ж отримала реакцію від відвідувачів.



Відео опублікували місцеві жителі в YouTube .

Відвідувачі спочатку здивовано подивилися на дитину, але потім підхопили її настрій і почали співати разом.

З кожною секундою патріотів ставало все більше, а персонал супермаркету не міг повірити своїм очам.

"Дивлюся, слухаю зі сльозами на очах і теплом в серці.....Круто, Україна є і буде", - пишуть українці в коментарях.

Нагадавши, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.

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