Військовослужбовець Збройних сил України загинув під час операції Об'єднаних сил на Донбасі

Про це пише "НД".

Два бійці ЗСУ отримали поранення після обстрілу з гранатомета. Коли одному з них надавали медичну допомогу, то поранений помер. За словами головнокомандувача Руслана Хомчака, військовослужбовці служили в 72-й бригаді. Подробиці були озвучені під час чергового брифінгу.

На жаль, тяжкопораненому не могли допомогти, другий залишився живий, поділився подробицями Руслан Хомчак.

Як розповів Хомчак, даний інцидент стався недалеко від шахти Бутівка, в районі спостережного поста.

Зараз ситуація знаходиться під невсипущим контролем, особливих змін в даному районі не спостерігається. Беручи до уваги те, що сталося, Головнокомандувач впевнено додав, що підстав для стурбованості немає.

Противник не створює наступальних угруповань, також не спостерігається будь-якої активності.

Варто відзначити, що режим "повного і всеосяжного припинення вогню", оголошеного 211 днів тому, не дотримується, зазначив військовий.

Деякі сумніваються, що дане рішення про припинення вогню виповнюється. Однак Хомчак запевнив присутніх, що тільки ЗСУ виконує ці зобов'язання, що не можна сказати про супротивника.

Противник, що знаходиться на непідконтрольній території, не виконує прийнятого рішення. Як правило, обстріли частішали під час переговорів Тристоронньої контактної групи. Активізувалися вони і після накладених нещодавно чергових санкцій.

Ще раз військовий нагадав, що бійці ЗСУ можуть відповідати, якщо противник загрожує їх життю. Також для того, щоб стримати активність бойовиків.

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