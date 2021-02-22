Адаптивний карантин знову повертається на територію України. Він стане діяти з 24 лютого до 30 Квітня
Про це з'явилася Постанова на сайті Кабміну.
На території України встановлюється "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
Тепер в залежності від кількості хворих Covid-19 буде встановлюватися "зелений", "помаранчевий", або "червоний" рівень епідеміологічної безпеки.
На даний момент з 24 лютого стане діяти так званий "жовти" рівень. Де буде" жовтий " рівень забороняється відвідувати всі громадські приміщення без одягнених масок, що прикривають рот і ніс. Також необхідно при собі мати документи, що засвідчують особу. Даний рівень поширений на всю країну.
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Не можна самовільно залишати місця обсервації і самоізоляції. Забороняється перетинати кордон іноземним особам та особам які не мають громадянства не мають страхового поліса.
У пунктах в'їзду на тимчасово окуповані території іноземці та люди без громадянства також зобов'язані мати страховий поліс.
Не можна проводити масові заходи, якщо присутніх більше ніж одна людина на 4 квадратних метри. Кінотеатри, театри повинні бути заповнені на 50%. Проїзд у транспорті повинен здійснюватися для пасажирів сидячи.
У закладах громадського харчування столи повинні розташовуватися не менше 2 метрів один від іншого.
Всі планові госпіталізації повинні бути скасовані, крім допомоги вагітним, новонародженим, породіллям. До їх числа відносяться пацієнти з онкологічними, пульмонологічними захворюваннями, якщо ситуація загрожує здоров'ю і життю людини.
Забороняється Діяльність спортивних залів, якщо вони не в змозі обмежити перебування кількості відвідувачів з розрахунком одна людина на 10 кв.метрів.
Нагадавши, в Україні посилюють карантин.
Як повідомляла Politeka, в Україні з'явилися карантинні блокпости.
Також Politeka писала, Міністерство економіки не справляється з карантинною кризою.