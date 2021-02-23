Ось вам і знижки...

Українка після збільшення губ була змушена звернутися за допомогою лікарів

Про випадок в одному з салонів краси Запоріжжя розповіли на порталі "Акцент".

У салоні діяла акція на збільшення губ - 2000 гривень за 1 мл препарату.

Ціна процедури була знижена через вигідну пропозицію від Постачальника. Жінка "повелася" на привабливий цінник, але після введення ін'єкції у жінки з'явилися синці, набряклість і гематоми.

Ущільнення і викликали у неї побоювання. Тоді жінка звернулася в салон. На зв'язок з нею вийшла майстер, яка порадила робити масаж і скинула інструкцію, як розминати проблемні ділянки.

Але жінка вирішила все-таки звернутися до лікарні.

Міді пояснила, що майстер при введенні ін'єкції потрапила в м'яз. Більш того, ніякі масажі робити при цьому не потрібно.

Жінці призначили лікування.

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