Харківська кондитерська вирішила нагадати українець про "свято", яке є днем створення радянської Червоної Армії
Заклад пропонує придбати торти 23 лютого з цифрою "23".
У мережі розгорілася суперечка, так як цю дату в Україні святкують багато. Власники кондитерської намагалися виправдатися, але вибачень не було, пише "24 канал".
"І не важливо, до чого і як приурочена ця дата. Для дуже багатьох-це важливий день, день народження. І ми готові зробити смачні торти на будь-який смак", - сказали власники кондитерської в Харкові.
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Раніше ми писали, що Укрпошта звільнила співробітницю відділення в Кривому Розі, де жінка навідріз відмовилася спілкуватися українською мовою
Про це повідомили в прес-службі компанії.
Керівництво Пошти відзначило не тільки порушення закону про використання державної мови, а й правил спілкування з клієнтами.
В Укрпошті підкреслили, що в разі виникнення проблем в обслуговуванні клієнтів необхідно звертатися в колл-центри, телефони яких є на сайті компанії.
Нагадавши, продавщиця втратила роботу через мовний закон, деталі скандалу: "на прохання говорити українською відповіла...".
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