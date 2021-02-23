Харьковская кондитерская решила напомнить украинцам о "празднике", который является днем создания советской Красной армии
Заведение предлагает приобрести торты 23 февраля с цифрой "23".
В сети разгорелся спор, так как эту дату в Украине празднуют многие. Владельцы кондитерской пытались оправдаться, но извинений не было, пишет "24 канал".
"И не важно, к чему и как приурочена эта дата. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус", – сказали владельцы кондитерской в Харькове.
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Ранее мы писали, что Укрпочта уволила сотрудницу отделения в Кривом Роге, где женщина наотрез отказалась общаться на украинском языке
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Руководство почты отметило не только нарушение закона об использовании госязыка, но и правил общения с клиентами.
В Укрпочте подчеркнули, что в случае возникновения проблем в обслуживании клиентов необходимо обращаться в колл-центры, телефоны которых есть на сайте компании.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.