Харьковская кондитерская решила напомнить украинцам о "празднике", который является днем создания советской Красной армии

Заведение предлагает приобрести торты 23 февраля с цифрой "23".

В сети разгорелся спор, так как эту дату в Украине празднуют многие. Владельцы кондитерской пытались оправдаться, но извинений не было, пишет "24 канал".

"И не важно, к чему и как приурочена эта дата. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус", – сказали владельцы кондитерской в Харькове.

Ранее мы писали, что Укрпочта уволила сотрудницу отделения в Кривом Роге, где женщина наотрез отказалась общаться на украинском языке

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководство почты отметило не только нарушение закона об использовании госязыка, но и правил общения с клиентами.

В Укрпочте подчеркнули, что в случае возникновения проблем в обслуживании клиентов необходимо обращаться в колл-центры, телефоны которых есть на сайте компании.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.