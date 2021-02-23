Ученик 11-го класса школы в Днепре запретил делегации разговаривать на русском языке и спровоцировал настоящий скандал

Детали инцидента рассказал отец школьника Алексей Пономаренко на своей странице в Facebook.

Ситуация произошла во время визита в школу представителей высших учебных военных заведений.

Военные пришли агитировать школьников поступать на военную кафедру, но общались представители Харькова, Днепра и даже Львова на русском языке.

Школьник Михаил, на просьбу военных разговаривать на русском языке, требовал от них говорить на государственном.

Военный из Днепра в итоге не сдержался и устроил скандал:

"Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый свидомый. Может с тобой провести беседу, чтобы уважал старших и помалкивал?" – цитирует папа мальчика слова военного.

Михаил, у которого КМС по боксу, подошел к гостям и заявил:

"Дядька, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут", - сказал мальчик.

Эта история вызвала ажиотаж в сети - родителей Михаила поблагодарили за воспитание, а вот военных предложили уволить за такой позор.

Ранее мы писали, что в Украине разгорелся скандал вокруг киевской школьницы-блогерши, которая заявила о своей ненависти к государственному языку

Так, 15-летняя девушка по имени Елизавета Леоненко опубликовала в соцсети TikTok видео, на котором обильно матерится в адрес украинского языка и тех людей, которые на нем говорят.

Девушка, не подбирая выражений, рассказала о том, что ненавидит государственный язык.

"Да вср*лась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать... Меня очень раздражает этот язык, особенно его звучание... Поэтому маленькие патриотики из своей зал*пы и своих сел, от**битесь от меня. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят по-русски и никого это не **ет", - сказала школьница.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что на харьковчан массово жалуются из-за несоблюдения языкового закона: "за месяц поступило почти...".

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