

За його словами, жертвами агресивного маршрутника став дідусь з двома дітьми з багатодітної сім'ї 23 лютого.

"Як налякати дітей і отримати стрес самому? Вирішити поїхати на 239 маршрутці? Сьогодні, 23.02.21, приблизно о 16.50 водій вищезгаданого маршруту відмовився везти дідуся з 2 дітьми, тому що той відмовився платити за дітей (6 і 9 років) з багатодітної сім'ї, з наданням всіх потрібних документів", - зазначив чоловік.

У підсумку водій маршрутки перейшов на лайку і почав ображати пасажирів.

"Справа не в тому, що не міг заплатити, а в тому, що якщо у нас в країні такі пільги є - чому ми не можемо ними користуватися? Водій кричав на весь салон "н**рен було їх стільки народжувати, у мене таких кожен день до**ена, або плати, або виходь!"",- розповів чоловік.

За його словами, навіть після цього водій маршрутки не заспокоївся.

"Коли намагалися сфотографувати номерні знаки маршрутки, водій намагався наїхати на дітей з дідусем. До слова, діти отримали величезне потрясіння, для них це дикість, дідусь ще більше, після інсульту такі ситуації пережити подвійно складніше і заспокоїтися", - зазначив чоловік.