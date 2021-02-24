У Києві водій маршрутки відмовився везти пільговиків
Як передає Politeka.net, про інцидент розповів Роман Литвиненко в Facebook.
За його словами, жертвами агресивного маршрутника став дідусь з двома дітьми з багатодітної сім'ї 23 лютого.
"Як налякати дітей і отримати стрес самому? Вирішити поїхати на 239 маршрутці? Сьогодні, 23.02.21, приблизно о 16.50 водій вищезгаданого маршруту відмовився везти дідуся з 2 дітьми, тому що той відмовився платити за дітей (6 і 9 років) з багатодітної сім'ї, з наданням всіх потрібних документів", - зазначив чоловік.
У підсумку водій маршрутки перейшов на лайку і почав ображати пасажирів.
"Справа не в тому, що не міг заплатити, а в тому, що якщо у нас в країні такі пільги є - чому ми не можемо ними користуватися? Водій кричав на весь салон "н**рен було їх стільки народжувати, у мене таких кожен день до**ена, або плати, або виходь!"",- розповів чоловік.
За його словами, навіть після цього водій маршрутки не заспокоївся.
"Коли намагалися сфотографувати номерні знаки маршрутки, водій намагався наїхати на дітей з дідусем. До слова, діти отримали величезне потрясіння, для них це дикість, дідусь ще більше, після інсульту такі ситуації пережити подвійно складніше і заспокоїтися", - зазначив чоловік.
Нагадаємо, маршрутник двічі побив настирливого пасажира в Києві: кадри розбірок.
Раніше Politeka повідомляла, що "45 хвилин замерзали на морозі": водії маршруток не впускають дітей в салон, додому доводиться йти пішки.
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