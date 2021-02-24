Жінка з Об'єднаних Арабських Еміратів прийшла до тями після 27-річної коми
Історію хороброї мами розповіли на "BBC Україна".
Моторошна аварія сталася ще в далекому 1991 році. Тоді вона разом з сином їхали зі школи в авто, але в них врізався автобус.
Хлопчик залишився неушкодженим, оскільки мати притиснула його до свого тіла прямо перед зіткненням.
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Жінка отримала серйозні травми, але минулого року прийшла до тями.
"Я ніколи не залишав її, тому що у мене завжди було відчуття, що одного разу вона прокинеться", - поділився її син в коментарі журналістам.
За його словами, він зараз живий тільки через вчинок мами.
"Моя мама сиділа зі мною на задньому сидінні. Коли вона побачила, що аварія неминуча, вона обійняла мене, щоб захистити від удару", - розповів Омар.
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