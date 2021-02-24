Жінка отримала серйозні травми, але минулого року прийшла до тями.

"Я ніколи не залишав її, тому що у мене завжди було відчуття, що одного разу вона прокинеться", - поділився її син в коментарі журналістам.

За його словами, він зараз живий тільки через вчинок мами.

"Моя мама сиділа зі мною на задньому сидінні. Коли вона побачила, що аварія неминуча, вона обійняла мене, щоб захистити від удару", - розповів Омар.

Раніше ми розповідали, що в Броварах Київської області медики швидкої допомоги дивом врятували новонародженого, який не дихав протягом 20 хвилин.

Малюк з'явився на світ під час домашніх пологів, які приймав співмешканець породіллі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину китайській парі: "отримала 400 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.