У Волинській області вагітна жінка не встигла доїхати до лікарні
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Інцидент стався 23 лютого. До поліцейських підбіг чоловік, який повідомив, що неподалік жінка самостійно народжує в машині.
"За лічені секунди поліцейські були на вказаному місці. Жінка вже тримала на руках дитину. Як з'ясувалося, вона самостійно вирушила в пологовий будинок, оскільки чоловіка в той час не було вдома. Дістатися до лікарні жінка не встигла і народила в дорозі", - розповіли правоохоронці.
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Поліцейський тут же сів за кермо її авто і доставив її в лікарню, по дорозі заспокоюючи породіллю.
У 31-річної українки народився хлопчик. Це вже четверта дитина в сім'ї, з ним і з жінкою все добре.
Раніше ми розповідали, що патрульним поліцейським в Києві довелося супроводжувати породіллю в лікарню.
Подружня пара прямувала до лікарні, але через затори явно не встигали.
Чоловік не розгубився і зателефонував до поліції.
На місце прибув поліцейський патруль. У супроводі сирен пара все таки вдалося дістатися до найближчої лікарні, а сяючий від щастя батько подякував патрульним за надану допомогу.
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