У Волинській області вагітна жінка не встигла доїхати до лікарні

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався 23 лютого. До поліцейських підбіг чоловік, який повідомив, що неподалік жінка самостійно народжує в машині.

"За лічені секунди поліцейські були на вказаному місці. Жінка вже тримала на руках дитину. Як з'ясувалося, вона самостійно вирушила в пологовий будинок, оскільки чоловіка в той час не було вдома. Дістатися до лікарні жінка не встигла і народила в дорозі", - розповіли правоохоронці.

Поліцейський тут же сів за кермо її авто і доставив її в лікарню, по дорозі заспокоюючи породіллю.

У 31-річної українки народився хлопчик. Це вже четверта дитина в сім'ї, з ним і з жінкою все добре.

Раніше ми розповідали, що патрульним поліцейським в Києві довелося супроводжувати породіллю в лікарню.

Подружня пара прямувала до лікарні, але через затори явно не встигали.



Чоловік не розгубився і зателефонував до поліції.

На місце прибув поліцейський патруль. У супроводі сирен пара все таки вдалося дістатися до найближчої лікарні, а сяючий від щастя батько подякував патрульним за надану допомогу.

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