24 лютого в районі позицій Збройних сил України несподівано був виявлений озброєний терорист, не розгубившись український військовослужбовець швидко знешкодив найманця.

Про це оперативне командування "Схід" повідомило на своїй сторінці в Facebook.

Подія трапилася в районі позицій ЗСУ в середу, 24 лютого. Один з найманців "ОРДЛО" був виявлений бійцем ЗСУ біля селища Чермалик (Волноваський район) Донецької області. Доблесному воїну довелося вступити з ним у сутичку. Про це також написав журналіст Юрій Бутусов.

Як стало відомо найманець поранив українського військового. Однак пильний військовослужбовець підстрелив бойовика, уточнив Юрій Бутусов. Журналіст також розмістив фотографію затриманого найманця.

Виявлення сталося о 13: 55, коли біля позиції наших військ біля селища Чермалик воєн ЗСУ побачив бойовика озброєного штик-ножем. Ворог зі зброєю стрімко кинувся на солдата та порізав щоку українському бійцю.

Військовослужбовець у відповідь вистрілив у нападника, в результаті нападник отримав кулю.

Відомо, що загрози для життя нашого солдата зараз немає, а найманця помістили в госпіталь для надання допомоги.

Незрозуміло яким чином так близько до наших позицій виявився противник. Зараз спеціальні служби з'ясовують всі подробиці цієї справи. Розслідування пояснить, як йому вдалося подолати мінні загородження.

Як повідомили в оперативному командуванні «Схід», боєць буде надано до нагороди за пильність, професіоналізм і героїзм, проявлений при затриманні ворожого солдата.

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