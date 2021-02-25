24 февраля в районе позиций Вооруженных сил Украины неожиданно был обнаружен вооруженный террорист, не растерявшийся военнослужащий быстро обезвредил наемника.

Об этом оперативное командование "Восток" сообщило на своей странице в Facebook.

Происшествие случилось в районе позиций ВСУ в среду, 24 февраля. Один из наемников "ОРДЛО" был обнаружен бойцом ВСУ около поселка Чермалык (Волновахский район) Донецкой области. Доблестному воину пришлось вступить с ним в схватку. Об этом также написал журналист Юрий Бутусов.

Как стало известно наемник ранил украинского военного. Однако бдительный военнослужащий подстрелил боевика, уточнил Юрий Бутусов. Журналист также разместил фотографию задержанного наемника.

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Обнаружение произошло в 13:55, когда около позиции наших войск у поселка Чермалык войн ВСУ увидел боевика вооруженного штык-ножом. Враг с оружием стремительно бросился на солдата и порезал щеку украинскому бойцу.

Военнослужащий в ответ выстрелил в нападавшего, в итоге нападавший получил пулю.

Известно, что угрозы для жизни нашего солдата сейчас нет, а наемника поместили в госпиталь для оказания помощи.

Непонятно каким образом так близко к нашим позициям оказался противник. Сейчас специальные службы выясняют все подробности этого дела. Расследование объяснит, как ему удалось преодолеть минные заграждения.

Как сообщили в оперативном командовании «Восток», боец будет предоставлен к награде за бдительность, профессионализм и героизм, проявленный при задержании вражеского солдата.

Напомним, в украинской школе скандал из-за празднования 23 февраля.

Как сообщала Politeka, украинская армия понесла потери под Донецком.

Также Politeka писала, при обстреле погибли военные ВСУ.