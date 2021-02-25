Українська вчителька оригінально провела урок зарубіжної літератури
Як передає Politeka.net, про креативного педагога з Рівненської області розповіли у сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Відео, як вчителька літератури залізла на парту в камуфляжі і декламувала Маяковського миттєво розлетілося в Інтернеті. За пару днів педагог стала знаменитістю.
Керівництво навчального закладу бачить тільки позитив у такій незвичайній манері викладання.
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"Можливо, комусь це подобається, комусь не подобається, але байдужим залишитися дуже важко", - поділився директор школи.
За його словами, Валентина Олександрівна дуже креативна, а учні про педагога відгукуються тільки позитивно.
"Якщо педагог не виходить за рамки моральних і етичних норм, значить він абсолютно правильно це робить, тоді його матеріал не є сухим, він носить прикладний характер, даний вчитель цікавий учням", - розповіли в обласному управлінні освіти.
Валентина Олександрівна має намір викладати в тому ж дусі, а використання камер в класі її не лякають, оскільки приховувати їй нічого.
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