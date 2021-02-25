Мешканку Дніпра рятувальники дивом дістали з крижаної води

Про це ДСНС України у Львівській області повідомило на своєму сайті.

Закінчується останній місяць зими, в багатьох областях України підвищення температури викликає швидке танення льодів і снігу. Так, ще вчора звичайний прохід по замерзлій річці сьогодні може обернутися катастрофою.

Тільки диво і вчасно прийшли на допомогу рятувальники змогли допомогти жінці, яка проживає в місті Дніпрі.

Як стало відомо з повідомлення, 24 лютого близько 11:51 за телефоном гарячої лінії Служби порятунку надійшов дзвінок, в якому просили надати допомогу людині, яка провалилася під лід.

Цей інцидент стався в Соборному районі міста, біля Фестивального причалу. Жінка, мабуть, не розрахувавши міцність і вагу власного тіла, опинився в крижаній воді. Така дія могла привести до вельми сумних наслідків, якби не прийшла вчасно допомога.

До місця події був направлений загін водолазно-рятувального призначення Головного управління ДСНС Дніпропетровської області.

Як встановили рятувальники, жінка була на відстані 250 метрів від берега, але її вдалося дістати з води.

Із застосуванням гумового човна та спеціальних засобів, з ополонки дістали мешканку Дніпра віком від 30 до 35 років.

Врятована була доставлена до берега і передана працівникам швидкої допомоги. Її відвезли в місцеву лікарню, для надання необхідного лікування.

До рятувальних робіт було залучено 3 людини особового складу та 1 одиницю рятувальної техніки.

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