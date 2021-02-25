Батьків, які відмовилися здавати гроші на подарунок вчительці і телевізор принизили
"Особисто я не хочу, щоб моя дитина сиділа за одним столом з "незаможними". Як то їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-які теми для дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" і їх спонсорувати не збираюся", – висловилася одна з мам і отримала підтримку ще кількох батьків.
Були й ті, які порахували такі слова образливими:
"Коротше, якщо ти не здав на те – що не зобов'язаний, - ти свиня. 8 березня, День вчителя. Якщо ти не віддав на це 250 грн – ти баран і свинота. Я не думав, що "безкоштовна освіта" означає скидатися в 11 класі на телевізор", – йдеться в тексті скріншота.
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