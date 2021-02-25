Знаменита подружня пара Андрія Кончаловського і Юлії Висоцької сім років рятують життя дочки після аварії, а молодший 18-річний син Петро підріс і має вельми привабливу зовнішність

Про це пише "1 хвилина".

Кілька років тому в 2013 році Андрій Кончаловський, його дружина, а також двоє дітей потрапили в страшну дорожню аварію. Після цієї події життя зоряного сімейства змінилася назавжди.

З того часу їх старша дочка Марія перебуває в комі ось уже сім з половиною років. Весь цей час невтішні батьки чують від лікарів погані прогнози на майбутнє одужання.

Вже Маші Кончаловській виповнилося 22 роки, але вона перебуває без свідомості під апаратами штучного дихання близько третини свого життя.

Як відомо, в тому жахливому ДТП постраждала не тільки Маша Кончаловская, але мати з батьком, а також молодший брат Петро.

На щастя, травми Петра були не настільки істотні, йому вдалося швидко відновитися після трагедії.

У 2021 році Петро відзначить своє 18-річчя, він став справжнім красенем. Мало хто може бачити його лежить в комі сестру, оскільки туди пускають виключно близьких родичів.

Зовнішні дані молодого Петра Кончаловського привертають до нього численну жіночу увагу.

Свій акаунти в соціальних мережах Петро веде від випадку до випадку. Молода людина розміщує там досить незвичайні кадри, які потім видаляє. Поки невідомо, чим планує займатися в житті син знаменитих батьків.

Його сестра донині знаходиться в лікарні, доступ в яку обмежений. Актриса Юлія Висоцька навідріз відмовляється обговорювати з журналістами тему здоров'я Маші. Відомо, що поки в планах немає рішення про відключення дочки від апаратів штучного дихання.

Її слова підтверджує і Андрій Кончаловський стверджує, що зараз вони живуть виключно заради хворої дитини.

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