В Тернопільському перинатальному центрі народилася дитина вагою 510 грам
Неймовірну історію розповіли на порталі "Тернополяни".
Малятко Аня народилася на 23-24 тижні вагітності. Вночі в реанімацію новонароджених подзвонили з гінекологічного відділення:»заберіть в реанімацію дитину, він живий, хоча термін дуже маленький".
"Кожен, хто не був у такій ситуації, не може навіть уявити, як це складно для батьків, коли твоя кровинушка не може самостійно дихати і підключена до штучної вентиляції легенів", - поділився глава перинатального центру.
Медикам вдалося майже неможливе - вони виходили крихітку, яка зараз вже ходить до школи.
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Також раніше повідомлялося, що жінка і новонароджена дитина померли з різницею в один день на Вінничині.
Через те, що малюк народився занадто рано, його життя обірвалося через день після його мами.
Згідно з даними, у жінки були ще патології, а коронавірус і вагітність спровокували ускладнення захворювань.
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