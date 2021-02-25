У Миколаєві бездомну багатодітну сім'ю виселили з підвалу
Як передає Politeka.net, про це повідомила місцева мешканка у Facebook-групі " Contact Center при Миколаївській міській раді"
У підвалі Миколаївської багатоповерхівки оселилося подружжя-бездомні з Херсона. Вони встановили свої двері, утеплилися, провели світло, облаштували побут. Жінка, вагітна сьомою дитиною, збиралася там народжувати.
Пара викликала невдоволення мешканців будинку. Вони звернулися в міські служби, щоб виселити підвальних квартирантів.
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