А як би ви поставилися до такого сусідства?

У Миколаєві бездомну багатодітну сім'ю виселили з підвалу

Як передає Politeka.net, про це повідомила місцева мешканка у Facebook-групі " Contact Center при Миколаївській міській раді"

У підвалі Миколаївської багатоповерхівки оселилося подружжя-бездомні з Херсона. Вони встановили свої двері, утеплилися, провели світло, облаштували побут. Жінка, вагітна сьомою дитиною, збиралася там народжувати.

Пара викликала невдоволення мешканців будинку. Вони звернулися в міські служби, щоб виселити підвальних квартирантів.

23 лютого сім'ю з підвалу виселили і поселили в центрі соціальної служби для бездомних.

"Фотозвіт до і після вхідних дверей в підвал! Ось так завершилася наша проблема! Ще раз все велика подяка!",- повідомила жінка, і прикріпила фото залізних дверей, які встановили на вході в підвал.