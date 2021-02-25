Молода американка одружилася з чоловіком з інвалідністю, але нарвалася на критику
Незвичайну любовну історію розповіли на "Знай.юа".
Шейн Берков з двох років прив'язаний до інвалідного крісла-лікарі діагностували у нього м'язову дистрофію.
Пара вже разом понад чотири роки, проте громадськість не сприймає Їхні стосунки.
Через деякий час після знайомства пара одружилася, але Ханне довелося читати в мережі коментарі, в яких її звинувачували в лицемірстві.
Багато хто вважав, що дівчина вийшла заміж за Шейна тільки через гроші.
Ханна навчилася не сприймати різкі зауваження близько до серця, і судячи з щасливих знімків пари, у них дійсно любов.
Вони планували грандіозне весілля, але через пандемію коронавірусу її довелося зіграти в колі тільки найближчих.
Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.
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Як повідомляла Politeka, дівчина таємниче зникла в Києві, фото і що відомо.
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