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Молода американка одружилася з чоловіком з інвалідністю, але нарвалася на критику

Незвичайну любовну історію розповіли на " Знай.юа ".

Шейн Берков з двох років прив'язаний до інвалідного крісла-лікарі діагностували у нього м'язову дистрофію.





Пара вже разом понад чотири роки, проте громадськість не сприймає Їхні стосунки.

Через деякий час після знайомства пара одружилася, але Ханне довелося читати в мережі коментарі, в яких її звинувачували в лицемірстві.

Багато хто вважав, що дівчина вийшла заміж за Шейна тільки через гроші.



Ханна навчилася не сприймати різкі зауваження близько до серця, і судячи з щасливих знімків пари, у них дійсно любов.





Вони планували грандіозне весілля, але через пандемію коронавірусу її довелося зіграти в колі тільки найближчих.





Нагадаємо, лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.

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