Одеський бізнесмен красиво зустрів свою дружину з новонародженою донькою

Про це Макс Вернер написав на своїй сторінці в Facebook Instagram.

Якщо людина хоче свята, йому ніхто і ніщо не зможе перешкодити. Так вирішив один одеський бізнесмен, у якого нещодавно дружина народила доньку.

Незважаючи на карантинні обмеження та інші труднощі, йому вдалося зробити яскраве видовище.

Для незабутньої зустрічі, приуроченої до повернення дружини з новонародженою з пологового будинку, Макс Вернер, так звуть щасливого батька, підготував незвичайний урочистий захід. Таке свято надовго запам'ятався не тільки винуватиці торжества, але і проходять свідкам.

За словами власника компанії, що торгує автозапчастинами, Макса Вернера свято вдалося. У святі взяли участь жива музика, престижні автомобілі, танцювальний колектив. Були заздалегідь розвішані білборди, приготовлені квіти і надувні кулі.

Дружина Ольга була зустрінута червоною доріжкою і виставою від танцювального колективу. Потім Вернер разом з дружиною і дитиною проїхалися по місту на авто. При поїздці було видно з вікна машини вітальні білборди.

Все, що відбувається було знято на відео, після чого ролик був розміщений в соціальній мережі. При цьому Вернер зізнався, що це був найбільш хвилюючий момент в його житті.

Також він зворушливо розповів про те, що новонароджена дівчинка і молода мати тепер вдома. Вони набираються сил, а несподіваний сюрприз запам'ятається на все життя. Макс від щирого серця зізнався в любові до своїх близьких.

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