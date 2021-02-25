За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, весна в Україні буде холодною

Як розповів Леонід Горбань, перший місяць весни буде вельми морозним. Така погода пошириться на весь березень. За його розрахунками, очікується, що в перші дні стане переважати мінусова температура.

Про це пише "Апостроф".

Так, 1 і 2 березня градусники покажуть нуль за Цельсієм, а вже від 5 до 7 градусів морозу буде з 3-7 березня.

Однак можливо, що такий прогноз не буде правдивим і точним. Вирішальну роль можуть зіграти снігові завали, що випали у лютому. Через те, що снігу випало неймовірно багато, танути він стане поступово.

Такий процес може вплинути спровокувати подекуди підтоплення. Якщо при цьому випадуть дощі, то Київська дамба може трохи потекти, уточнив Леонід Горбань. За народною прикметою, якщо під старий Новий рік сніг випадає на місяць, що зростає, то слід очікувати води.

Цього року Місяць був спадною, отже, вода не буде великою.

Квітень не потішить теплом, повідомив Леонід Горбань. Особливої теплої погоди у квітні чекати не варто.

Температура стане коливатися від -1 до -3 градусів вночі. Народний синоптик не вірить у передбачену фахівцями ранню весну. Він стверджує, що в середині квітня буде досить прохолодно, а в кінці вітряно.

Травнева погода не порадує жителів України традиційною спекою. Вся річ у тому, що світла неділя припадає на 2 травня. Наше Сонце посилає 94 хвилі на Землю, тому і його розрахунки будуються на сонячних хвилях, каже синоптик.

Після свята йде хвиля похолодання, пов'язана з 5-й, 17-й, 33-й хвилею. Все це безпосередньо впливає на температуру.

Доречі, експерт з народу пророкує неврожайний 2021 рік. Цей рік проходить під знаком Сатурна. У 2024 році синоптик напророкував велику посуху. Всі прогнози він адресував уряду, щоб змусити вжити необхідних заходів.

Нагадавши, стало відомо, де в Україні скоро буде +16.

Як повідомляла Politeka, лютий мороз -30 паралізував рух в РФ.

Також Politeka писала, яка погода буде 8 березня.