У ДТП на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей, двоє з яких діти
Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області на своєму сайті.
Аварією Закінчилася поїздка автомобіля "Nissan Tiida" по сільській дорозі. Водій, не впоравшись з керуванням, влетів у приватний будинок.
Подія трапилася 26 лютого приблизно близько 07: 48 в селі Чаплинка Петриківського району (Дніпропетровська область). Проїжджаючи по вулиці Журавлиній, машина "Nissan Tiida" з'їхала з дороги і врізалася в приватний будинок.
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Пролунав телефонний дзвінок на гарячу лінію Служби порятунку, і за викликом вирушили машини 9 і 53 відділення Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.
Рятувальники, що приїхали, виявили перевернутий автомобіль, водій якого не впорався з керуванням. Авто з'їхало з дороги, на шляху його виявилося невелике приватне будова, що виявилося літньою кухнею.
У момент удару в салоні знаходилися пасажири в кількості 4 осіб. Чоловік, жінка та двоє дітей.
П'ятою потерпілою виявилася господиня приватного будинку, вона перебувала в момент аварії в літній кухні. Всі вони були госпіталізовані в місцеву лікарню приїхали медичними працівниками.
За попередніми даними постраждав водій 1984 року народження, жінка 1985 року народження, а також двоє дітей (2012 і 2015 року народження).
Рятувальника вдалося відключити акумуляторні батареї в машині, що перекинулася, для запобігання загоряння.
Тепер розслідування займаються правоохоронці, які відновлюють повну картину події.
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