У ДТП на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей, двоє з яких діти

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області на своєму сайті.

Аварією Закінчилася поїздка автомобіля "Nissan Tiida" по сільській дорозі. Водій, не впоравшись з керуванням, влетів у приватний будинок.

Подія трапилася 26 лютого приблизно близько 07: 48 в селі Чаплинка Петриківського району (Дніпропетровська область). Проїжджаючи по вулиці Журавлиній, машина "Nissan Tiida" з'їхала з дороги і врізалася в приватний будинок.

Пролунав телефонний дзвінок на гарячу лінію Служби порятунку, і за викликом вирушили машини 9 і 53 відділення Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Рятувальники, що приїхали, виявили перевернутий автомобіль, водій якого не впорався з керуванням. Авто з'їхало з дороги, на шляху його виявилося невелике приватне будова, що виявилося літньою кухнею.

У момент удару в салоні знаходилися пасажири в кількості 4 осіб. Чоловік, жінка та двоє дітей.

П'ятою потерпілою виявилася господиня приватного будинку, вона перебувала в момент аварії в літній кухні. Всі вони були госпіталізовані в місцеву лікарню приїхали медичними працівниками.

За попередніми даними постраждав водій 1984 року народження, жінка 1985 року народження, а також двоє дітей (2012 і 2015 року народження).

Рятувальника вдалося відключити акумуляторні батареї в машині, що перекинулася, для запобігання загоряння.

Тепер розслідування займаються правоохоронці, які відновлюють повну картину події.

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