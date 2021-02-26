В Івано-Франківській області зупинилося серце начальника Державної служби з надзвичайних ситуацій, головний рятувальник не шкодував сил і часу на свою благородну роботу

Про це ДСНС України в Івано-Франківській області написало на своїй сторінці в Facebook.

Пішов з життя Роман Петрович Гамурак, благородна діяльність, якого назавжди залишиться в пам'яті людей. Врятовані ним українці зі скорботою сприйняли звістку про смерть.

Сталося це 26 лютого 2021 року. Про Гамурака Романа Петровича полковника служби цивільного захисту у відставці відгукуються як про виняткову людину.

Роман Петрович Гамурак з'явився на світ 15 лютого 1959 року в місті Тлумач (Івано-Франківська область)

Освіту Роман Петрович отримав в Інституті нафти і газу в 1982 році, потім була служба в армії.

Після проходження служби пішов в пожежну охорону, де виконував посаду старший інженер воєнізованої пожежної частини, що належить технічній службі відділу пожежної охорони. Було це у вересні 1984 року.

Наступна посада, на яку вступив Роман Петрович, була отримана в 2003 році. Це була посада начальника ресурсного управління пожежної безпеки.

Не раз Роман Петрович отримував почесні державні нагороди. Серед них значиться нагрудний знак МВС України» За відзнаку в службі", отриманий у 2000 році.

Також був нагрудний знак МВС України» кращому працівнику пожежної охорони " в 2002 році, а почесну відзнаку МНС України, він отримав 2003 році.

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Для всіх Роман Петрович залишиться еталоном професіоналізму і хорошим фахівцем.

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