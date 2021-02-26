Но ограничения будут

Власти Ивано-Франковска не станут закрывать знаменитый курорт Буковель, ставший причиной очередной волны коронавируса на Прикарпатье

Об этом пишет "НВ".

Чиновники Ивано-Франковска решили не останавливать работу известного украинского горно-лыжного курорта Буковель. Даже несмотря на красную зону. Для обеспечения защиты персона и гостей в Буковели будут соблюдать карантинные ограничения.

Известно, что в Ивано-Франковской области ввели жесткие ограничения, коснувшиеся всех жизненно важных сфер.

Как сообщили в пресс-службе курортного города будут работать трассы и подъемники. Также отели продолжат принимать отдыхающих, касается это и заведений, где подают завтраки.

Все имеющиеся заведения общественного питания также продолжат свою работу. Заказ в них можно сделать и на вынос, а также заказать доставку.

Однако строжайше запрещаются различные массовые мероприятия. В их число входят всевозможные концерты и развлекательные программы.

Все посетители обязаны соблюдать масочный режим. В различных местах должны стоять антисептики для обработки рук.

По утверждениям властей курортной зоны, частая уборка и кварцевание помещений должно предупредить распространение коронавируса.

Медицинский пункт сейчас работает круглосуточно. В случае необходимости там можно сделать ПЛР-тест.

Хотим напомнить, что 23 февраля Ивано-Франковская областная госадминистрация в приказном порядке запретила работу буковельских ресторанов, а горнолыжные трассы должны быть закрыты.

Это было сделано по причине того, что именно курортная зона стала одним из эпицентров коронавируса. При въезде в область было установлено 16 блокпостов.

Напомним, Ляшко рассказал, что "красную зону" расширят.

Как сообщала Politeka, в больницах Прикарпатья нехватает кислорода.

Также Politeka писала, в МОЗ рассказали о проблеме, которую создал Буковель.