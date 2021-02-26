Власти Ивано-Франковска не станут закрывать знаменитый курорт Буковель, ставший причиной очередной волны коронавируса на Прикарпатье
Об этом пишет "НВ".
Чиновники Ивано-Франковска решили не останавливать работу известного украинского горно-лыжного курорта Буковель. Даже несмотря на красную зону. Для обеспечения защиты персона и гостей в Буковели будут соблюдать карантинные ограничения.
Известно, что в Ивано-Франковской области ввели жесткие ограничения, коснувшиеся всех жизненно важных сфер.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Драма со слезами разыгралась между Винником и его "бывшей девушкой" на Голосі країни: "Держался как мог"
Олег Винник на "Голосі країни" позволил себе лишнего с миловидной блондинкой: "Это что, муж?"
"Люди сгорают за несколько дней": врач рассказал о катастрофической ситуации на Закарпатье
55-летний Виктор Павлик огорошил откровениями о драках с женой: "Катерина еще молоденькая..."
Как сообщили в пресс-службе курортного города будут работать трассы и подъемники. Также отели продолжат принимать отдыхающих, касается это и заведений, где подают завтраки.
Все имеющиеся заведения общественного питания также продолжат свою работу. Заказ в них можно сделать и на вынос, а также заказать доставку.
Однако строжайше запрещаются различные массовые мероприятия. В их число входят всевозможные концерты и развлекательные программы.
Все посетители обязаны соблюдать масочный режим. В различных местах должны стоять антисептики для обработки рук.
По утверждениям властей курортной зоны, частая уборка и кварцевание помещений должно предупредить распространение коронавируса.
Медицинский пункт сейчас работает круглосуточно. В случае необходимости там можно сделать ПЛР-тест.
Хотим напомнить, что 23 февраля Ивано-Франковская областная госадминистрация в приказном порядке запретила работу буковельских ресторанов, а горнолыжные трассы должны быть закрыты.
Это было сделано по причине того, что именно курортная зона стала одним из эпицентров коронавируса. При въезде в область было установлено 16 блокпостов.
Напомним, Ляшко рассказал, что "красную зону" расширят.
Как сообщала Politeka, в больницах Прикарпатья нехватает кислорода.
Также Politeka писала, в МОЗ рассказали о проблеме, которую создал Буковель.