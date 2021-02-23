Горнолыжный курорт Буковель продолжает работать несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом

Остаются открытыми промтоварные рынки и магазины, а жители не соблюдают масочный режим.

В Ивано-Франковске врачи и медсестры валятся с ног, кислорода в больницах не хватает, передает "Обозреватель", врачи говорят что карантин ввели слишком поздно.

"Нужно было все закрывать еще перед Новым годом. В том числе запрещать церковные службы. Приехали заробитчане с Европы, пошли в церкви, потом в гости. Приехали туристы, толпами по Ивану-Франковску каждый день проезжают и проходят. Рынки работают, масочный режим никто не соблюдает, у половины маски под носом, у второй половины их нет", – возмущается врач.

Ранее мы писали, что с 24 февраля в областях Украины будут действовать ограничения «желтой зоны».

Ивано-Франковская область перейдет в «красную» зону до старта адаптивного карантина. Это связано с тем, что в регионе зафиксирована новая вспышка болезни. Область будет функционировать по правилам «красной» зоны с понедельника, 22 февраля.

В регионе уже разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.

Добавим, что в Украине за последние сутки выявлено 4489 новых заболевших коронавирусом.

Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов и...".

Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в МОЗ объявили о дополнительных ограничениях: "На неделю закроют...".

Также Politeka писала, что вирус распространяется с бешеной скоростью по Харьковщине: свежая статистика.