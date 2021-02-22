Известный в Украине и за её приделами курорт Буковель стал причиной новой вспышки коронавирусной болезни, так считает Кирилл Тимошенко
Об этом появилась запись форума "Украина 30" на популярном канале в You Tube.
По предварительным данным министерства охраны здоровья Украины вспышка Covida-19, поразившая жителей Ивано-Франковской области, обусловлена открытием горнолыжного курорта Буковель.
Такое мнение выразил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на прошедшем форуме «Украина 30. Инфраструктура».
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По словам Кирилла Тимошенко, Кабинет министров ожидал, что появление новой волны заболевания выпадет на 5-10 февраля. Однако болезнь проявилась позднее.
В МОЗ сделали все возможное, чтобы справиться с инфекцией.
По расчетам главного санитарно-эпидемиологического врача Виктора Ляшко спровоцировал подъем заболеваемости курортный Буковель, а также приезд иностранных туристов со всего мира. Они могли заразить местное население, которое теперь пребывает на лечении в больницах.
Кирилл Тимошенко уверил, что ситуацию взяли под контроль, а правительство сделало все возможное для стабилизации ситуации в ближайшее время.
Больницы были обеспечены всем необходимым, сообщил Тимошенко. Нашлись койки, необходимая техника и кислород для скорейшей ликвидации вспышки заболевания. Необходимо отметить, что под контролем казались соседние области.
Например, начинается увеличение заболеваемости в Черновцах, а также в Закарпатской области.
Кстати, по мнению одного врача-инфекциониста, преподавателя школы охраны здоровья Национального университета «Киево-Могилянской академии» Владимира Курпита, побывавшие на горно-лыжном курорте Буковель иностранные граждане могли привезти с собой британский мутировавший вирус короны.
Напомним, в Прикарпатье в ковидной реанимации нехватает мест, много больных детей.
Как сообщала Politeka, в Ивано-Франковске занята даже столовая, люди обвиняют Буковель.
Также Politeka писала, в Киеве выросло число больных коронавирусом.