Известный в Украине и за её приделами курорт Буковель стал причиной новой вспышки коронавирусной болезни, так считает Кирилл Тимошенко

Об этом появилась запись форума "Украина 30" на популярном канале в You Tube.

По предварительным данным министерства охраны здоровья Украины вспышка Covida-19, поразившая жителей Ивано-Франковской области, обусловлена открытием горнолыжного курорта Буковель.

Такое мнение выразил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на прошедшем форуме «Украина 30. Инфраструктура».

По словам Кирилла Тимошенко, Кабинет министров ожидал, что появление новой волны заболевания выпадет на 5-10 февраля. Однако болезнь проявилась позднее.

В МОЗ сделали все возможное, чтобы справиться с инфекцией.

По расчетам главного санитарно-эпидемиологического врача Виктора Ляшко спровоцировал подъем заболеваемости курортный Буковель, а также приезд иностранных туристов со всего мира. Они могли заразить местное население, которое теперь пребывает на лечении в больницах.

Кирилл Тимошенко уверил, что ситуацию взяли под контроль, а правительство сделало все возможное для стабилизации ситуации в ближайшее время.

Больницы были обеспечены всем необходимым, сообщил Тимошенко. Нашлись койки, необходимая техника и кислород для скорейшей ликвидации вспышки заболевания. Необходимо отметить, что под контролем казались соседние области.

Например, начинается увеличение заболеваемости в Черновцах, а также в Закарпатской области.

Кстати, по мнению одного врача-инфекциониста, преподавателя школы охраны здоровья Национального университета «Киево-Могилянской академии» Владимира Курпита, побывавшие на горно-лыжном курорте Буковель иностранные граждане могли привезти с собой британский мутировавший вирус короны.

Напомним, в Прикарпатье в ковидной реанимации нехватает мест, много больных детей.

Как сообщала Politeka, в Ивано-Франковске занята даже столовая, люди обвиняют Буковель.

Также Politeka писала, в Киеве выросло число больных коронавирусом.